اختبر قوة نظرك واعثر على الجوانتي الأحمر

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اختبارًا تسبب في حيرة الملايين على الإنترنت في الساعات الماضية، بعد ما طالب الرواد بالعثور على الجوانتى الحمر في الصورة.



وتظهر الصورة مجموعة من الديوك بينما يختفي الجوانتى الأحمر بينهم، واستغرق الاختبار الكثير من الوقت للعثور على الهدف، لذلك حاول العثور عليه في أقل من دقيقة.



يذكر أن الجوانتى كان مختبئًا في أقصى منتصف الصورة، وهو المكان الذي لم يتوقعه أحد.



اختبر قوة نظرك واعثر عليه دون مساعدة أحد.