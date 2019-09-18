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أخبار العالم

باستخدام 18 طائرة مسيرة و8 صواريخ كروز.. التفاصيل الكاملة لتورط إيران في هجوم أرامكو

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 05:09 م
أدلة تورط إيران في
أدلة تورط إيران في هجوم أرامكو
وكالات
كشف تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية عن تفاصيل الهجوم على شركة أرامكو قائلا إنه تم استخدام 18 طائرة مسيرة و8 صواريخ "كروز" في الهجوم على معملين لأرامكو.

وقال المالكي، خلال مؤتمر صحفي، إن الهجوم على أرامكو جاء من الشمال وبالتأكيد كان مدعوما من إيران عبر مسيرات إيرانية الصنع من طراز "دلتا-ونج"، موضحا أن الهجوم على "بقيق" و "خريص" هو امتداد لهجمات سابقة تقف خلفها طهران.

وتابع: "لدينا أدلة على أن هجوم أرامكو لم ينطلق من اليمن، وأنه جاء من الشمال مدعوما من إيران".

وأشار المتحدث السعودي إلى أن إيران تقف وراء هجمات على المدنيين في السعودية عبر وكلائها في اليمن.

واعتبر أن "هجوم أرامكو لم يستهدف السعودية فقط بل أيضا المجتمع الدولي وأمن الطاقة"، ودعا المجتمع الدولي للتعامل مع ممارسات إيران الخبيثة في المنطقة.

وأوضح أن المعمل المستهدف خارج نطاق الطائرات المسيرة من مناطق ميليشيات الحوثي، التي ادعت مسئوليتها عن الهجوم.

وقال المتحدث باسم الوزارة: "شاركنا نتائج التحقيقات في الهجوم على معملي أرامكو مع حلفائنا".

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