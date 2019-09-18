وأنا عندي 18 سنة.. نشوى مصطفى تستعيد الذكريات.. والجمهور: رفيعة أوي

نشرت الفنانة نشوى مصطفي صورة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، من 18 سنة لتشارك جمهورها وتستعيد ذكرياتها مع متابعيها.وعلقت نشوى مصطفى على الصورة قائلة:" الصورة دى كان عندى ١٨ سنة — ياااااااااااه على السنين اللي بتجرى".وظهرت نشوى مصطفى ببنطلون جينز وقميص كروهات احمر ،وههو ما علق عليه الجمهور :" كنتى رفيعة اوي".وكانت صدرت الفنانة نشوى مصطفى ترند البحث جوجل بعد تحقيق أغنيتها في فرح ابنتها مشاهدة عالية عبر اليوتيوب بعد طرحها بفترة قليلة.وتأتى هذه الأغنية على خلفية ما قدمته فى حفل زفاف ابنها "عبد الرحمن" الذى أقيم منذ فترة قصيرة، وتحذر نشوى زوج ابنتها منها.