ابن سلمان يتلقى اتصالا مهما من بوتين ..ماذا قال الرئيس الروسي؟

تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، عبر بوتين خلال الاتصال عن إدانته الشديدة للاعتداءات التي طالت البنية التحتية النفطية للمملكة خصوصا، التي تؤثر على الأسواق النفطية العالمية.



وأعلن بوتين استعداد بلاده للمشاركة مع الخبراء الدوليين في التحقيق لمعرفة مصدر تلك الهجمات.



ونقل بن سلمان رغبة المملكة في إجراء تحقيق بمشاركة دولية ليطمئن المجتمع الدولي إلى سلامة إجراءاته.



وتطرق الاثنان إلى بحث السبل التي تكفل استقرار أسواق الطاقة بما يدعم الاقتصاد العالمي.



وكانت وزارة الدفاع السعودية قد كشفت في مؤتمر صحفي الأدلة التي تفضح انطلاق الهجوم على معملي شركة أرامكو السعودية السبت الماضي.



وقال المتحدث باسم الوزارة العقيد تركي المالكي إنه تم استخدام 18 طائرة مسيرة و8 صواريخ "كروز" في الهجوم على معملي أرامكو.