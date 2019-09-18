النحاس : استعارة شكري نجيب من الإسماعيلي لم تكلف المقاولون مليما

أبدى عماد النحاس المدير الفنى لنادى المقاولون العرب سعادته باستعارة شكرى نجيب من النادى الاسماعيلى خلال الفترة المقبلة لتدعيم صفوف الفريق .



وقال النحاس خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا بالمقاولون العرب إن اللاعب يمتلك امكانات فنية وبدنية عالية وسيكون اضافة قوية للفريق .



وأشار إلى أن نادى المقاولون العرب لم يدفع أى مقابل مادى للاسماعيلى للحصول على خدمات اللاعب، مؤكدا أن الاسماعيلى والمقاولون على قلب رجل واحد.

