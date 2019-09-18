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رياضة

النحاس : استعارة شكري نجيب من الإسماعيلي لم تكلف المقاولون مليما

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 06:37 م
شكرى نجيب
شكرى نجيب
حبيبة معتز -مجدي سلامه.
أبدى عماد النحاس المدير الفنى لنادى المقاولون العرب سعادته باستعارة شكرى نجيب من النادى الاسماعيلى خلال الفترة المقبلة لتدعيم صفوف الفريق .

وقال النحاس خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا بالمقاولون العرب إن اللاعب يمتلك امكانات فنية وبدنية عالية وسيكون اضافة قوية للفريق .

وأشار إلى أن نادى المقاولون العرب لم يدفع أى مقابل مادى للاسماعيلى للحصول على خدمات اللاعب، مؤكدا أن الاسماعيلى والمقاولون على قلب رجل واحد.

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