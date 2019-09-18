النحاس : استعارة شكري نجيب من الإسماعيلي لم تكلف المقاولون مليما

أبدى عماد النحاس المدير الفنى لنادى المقاولون العرب سعادته باستعارة شكرى نجيب من النادى الاسماعيلى خلال الفترة المقبلة لتدعيم صفوف الفريق .
وقال النحاس خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا بالمقاولون العرب إن اللاعب يمتلك امكانات فنية وبدنية عالية وسيكون اضافة قوية للفريق .
وأشار إلى أن نادى المقاولون العرب لم يدفع أى مقابل مادى للاسماعيلى للحصول على خدمات اللاعب، مؤكدا أن الاسماعيلى والمقاولون على قلب رجل واحد.
وقال النحاس خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا بالمقاولون العرب إن اللاعب يمتلك امكانات فنية وبدنية عالية وسيكون اضافة قوية للفريق .
وأشار إلى أن نادى المقاولون العرب لم يدفع أى مقابل مادى للاسماعيلى للحصول على خدمات اللاعب، مؤكدا أن الاسماعيلى والمقاولون على قلب رجل واحد.