تعرف على أسعار وأنواع الأقمشة الشتوية... فيديو



و من المعروف ان افضل المناطق لشراء الاقمشة الجيدة هي منطقة الازهر..



لذلك رصدت عدسة صدي البلد اسعار الاقمشة في منطقة الازهر و الفرق بين القماش المصري و القماش المستورد, و ما هو اكثر المواسم التي يزداد فيها شراء الاقمشة.



و في البداية يقول احمد صبري احد التجار : ان اسعار القماش العادية تبدأ من 25 جنيها للمتر ولكن اسعار القماش السواريه تبدأ من 50 جنيها و اضاف احمد ان محله يتميز ب كل انواع القماش المختلف .



اوضح اسماعيل عبد الخالق: ان القماش المصري افضل بكثير من القماش المستورد في الخامة لان القماش المصري 100% قطن صافي اما المستورد يدخل به بولستر و الياف صناعية ..



و اكد منصور شكري :ان المستهلك ينجذب اكثر الي الاقمشة المستوردة لان تقفيلها يكون بماكينات احدث بكثير من الماكينات المصرية و ان اسعار الاقمشة المستوردة عنده تبدأ من 60 جنيها الي أعلي..



وأضاف عاطف محمد احد التجار : ان الاقبال علي شراء الاقمشة يكون فى فصل الصيف بداية من شهر رمضان الي اخر شهر 10 نظرا لتنوع الاقمشة الصيفية و موسم الافراح و طول الفصل و اكد ان حركة الشراء شبه ضعيفة في فصل الشتاء.



و قال مرسي عبد السلام احد التجار انه يفضل الاقمشة المصرية عن المستوردة نظرا لجودة الخامة و انها افضل بكثير و لكن المستهلك يفضل الشكل الافضل فيلجأ للقماش المستورد نظرا لتعدد اشكال القماش والالوان و النقشات..

مع اقبال فصل الشتاء وارتفاع اسعار الملابس الشتوية يتجه بعض الناس لشراء الاقمشة وتفصيلها بدلا من شراء الملابس الشتوية وتماشيا في بعض الاحيان مع الذوق العام.