دوري أبطال أوروبا.. دونتسك يتسلح في مواجهة مانشستر سيتي

أعلن لويس كاسترو المدير الفني لفريق شاختار دونتسك لمواجهة مانشستر سيتي في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم "الأربعاء"، ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.



تشكيل شاختار دونيتسك لمواجهة مانشستر سيتي.



"بياتوف - كريفستوف - ستيبانينكو - تايسون - مورايس - مارلوس - سولومون - باتريك - ماتيفيينكو - إسماعيلي - بولبات".



ويقع فريقي مانشستر سيتي وشاختار دونتسك في المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا .

