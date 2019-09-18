ننشر توصيات المؤتمر العربي الأول للصم وضعاف السمع بشرم الشيخ

نظم الاتحاد النوعي لجمعيات الصم وضعاف السمع المؤتمر العربي الأول بعنوان "نحو تعليم جيد للأشخاص الصم وضعاف السمع على ضوء أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠"، برعاية وزيرة التضامن الاجتماعي في الفترة من ١٦ إلى ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ وذلك في مدينة شرم الشيخ وبمشاركة وزارة الدفاع ومحافظة جنوب سيناء٠



حيث تواصلت جلسات المؤتمر بمشاركة وفود من:"السعودية - البحرين - الأردن - المغرب - العراق - الجزائر - فلسطين - عمان - جنوب أفريقيا - أوغندا - موريتانيا - انجلترا - ليبيا - السودان - تونس"، بالإضافة إل الدولة المستضيفة مصر.



وأوصى المشاركون بما يلي:

= العمل على تأسيس رابطة عربية تضم المنظمات أو الاتحادات العاملة في مجال الصمم وضعف السمع تعمل على تحقيق الأهداف والرؤى التي تمكن الأشخاص الصم وضعاف السمع من جودة الحياة على ضوء الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.



= تعمل الرابطة بالمشاركة مع المنظمة العربية لمترجمي لغة الإشارة على وضع استراتيجية مستدامة لإعداد وتأهيل معلمي ومساعدي معلمي الصم وتراعي ثقافة مجتمع الصم وتحترم لغتهم الإشارية بإشراف وزارات التربية والتعليم.



= العمل على بناء الوعي المجتمعي والأسري بثقافة وقدرات الأشخاص الصم وضعاف السمع وإبراز النماذج المتميزة والمواهب المختلفة في التعليم والعمل.



= العمل على توفير ودعم الخدمات المساندة للأشخاص الصم وضعاف السمع بما فيها حق توفير مترجم لغة الإشارة والخدمات الداعمة في الجامعات والتعليم بشكل عام.



= العمل على إتاحة وصول الصم وضعاف السمع ومشاركتهم من خلال نشر واتاحة تعلم لغة الإشارة وفق مرجعية مهنية وقواعد مقننة وفق الاتجاهات العالمية٠



= التعليم الأساسي الجيد للأشخاص الصم وضعاف السمع هو السبيل الأول للتمكين على ضوء أهداف التنمية المستدامة مع التأكيد على الاستفادة من قدرات الأشخاص الصم خريجي الجامعات في العمل مع أقرانهم الصم وضعاف السمع.



= تشجيع ودعم الهوية الثقافية للصم واستخدام ثنائية اللغة والثقافة كأحدث إستراتيجيات التعليم الجيد عالميا.



= دراسة مقترح توحيد المصطلحات الإشارية الأكاديمية وخاصة في مرحلة التعليم الأساسي للصم وضعاف السمع بمشاركة الأشخاص الصم والجهات المعنية.



= شكيل لجنة من الصم ممثلي الدول العربية لمتابعة التوصيات والعمل على تنظيم الملتقى الثاني خلال الثلاث سنوات القادمة.