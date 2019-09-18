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رياضة

رفع الإيقاف الدولي عن نشاط كرة السرعة في مصر

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 08:42 م
كرة السرعة
كرة السرعة
ريهام بكير
التقى وزير الشباب والرياضة بالدكتور احمد لطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة السرعة لحل الازمة المتعلقة بإيقاف نشاط كرة السرعة بمصر من قبل الاتحاد الدولي.

تناول اللقاء مناقشة الازمة وحلها، وأسفر الاجتماع عن رفع الإيقاف عن نشاط كرة السرعة في مصر، وكذلك تطوير اللعبة وأدواتها ونشرها على مستوي الهيئات الرياضية والشبابية.

وفي هذا الصدد تم التأكيد على ان الوزارة تقف خلف جميع الاتحادات الرياضية الأولمبية وغير الأولمبية، مشيرا الى أن هناك تنسيق دائم وكامل مع اللجنة الأولمبية المصرية بشأن مواجهة تلك الازمات والتي من الممكن أن تؤثر على الحركة الرياضية المصرية.

وأضاف وزير الرياضة بأن الدولة وفرت كافة أنواع الدعم لكل الاتحادات الرياضية، وكذلك أبطال مصر الرياضيين في مختلف الألعاب، مطالبا الاتحادات بضرورة الاستعداد الجيد لأولمبياد طوكيو2020 وتحقيق إنجاز تاريخي يضاف لسجل الرياضة المصرية.

حضر اللقاء اللواء محمد نور المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة والسعيد إبراهيم المدير التنفيذي للمجلس القومي للشباب، الدكتور احمد الشيخ وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير، وعادل رضوان رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي ، عمرو الدردير نائب رئيس الاتحاد المصري .

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