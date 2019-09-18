ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد.. انفجار خزان بمنشأة كيميائية في إسطنبول

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 09:07 م
انفجار خزان بمنشأة
انفجار خزان بمنشأة كيميائية في إسطنبول
محمد القاضي
أذاعت فضائية "يورونيوز"، فيديو يعرض انفجار خزان في منشأة كيميائية في إسطنبول وارتقاءه عشرات الأمتار في الهواء.

وأوضحت أنه اندلع حريق اليوم، الأربعاء، في مصنع للمواد الكيميائية في إسطنبول التركية، ما أدى إلى جرح عدة عناصر من جهاز الإطفاء خلال ممارسة عملهم، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء التركية، الأناضول.

وفيما تجمهر سكان حي توزلا في المنطقة الصناعية الواقعة في الشق الآسيوي من إسطنبول، بالقرب من الحريق، يشاهدون أعمدة الدخان والنار متصاعدة من المبنى، انفجر صهريج (خزان) وارتفع جزء منه عشرات الأمتار في الهواء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة 34 شخصًا إثر هجوم بـ سيارة مفخخة في أفغانستان

انفجار هائل بمحطة بترول يحرق 13 شخصًا بكمبوديا.. شاهد ماذا حدث

ترشيحاتنا

مع بداية الدراسة.. احترس من لعبة بـ 2 جنيه تقتل طفلك.. صور

غريب.. شاهد تكبير الشفايف باستخدام الصمغ.. تحدي جديد بين الفتيات

بشرى لمالكى السيارات وأصحاب المعاشات حول حقهم فى دعم التموين

آخرهم بنات كريم فهمى.. اطفال المشاهير بين الظهور والإخفاء..والجمهور: خايفين من الحسد

التوتر يتصاعد.. الحرس الثوري الإيراني ينشر 200 فرقاطة في الخليج

العثور على جثة بغرفة فندق في المنصورة.. اعرف سبب الوفاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية تعلن خطة المرور استعدادا لبدء العام الدراسي.. صور

تركي آل الشيخ يهدي مشجعا سيارة بورش الكان لهذا السبب

لقطات لا تُصدق.. خيول وبط وديك رومي بجوار ركاب الطائرات لهذا السبب!