شاهد.. انفجار خزان بمنشأة كيميائية في إسطنبول

أذاعت فضائية "يورونيوز"، فيديو يعرض انفجار خزان في منشأة كيميائية في إسطنبول وارتقاءه عشرات الأمتار في الهواء.



وأوضحت أنه اندلع حريق اليوم، الأربعاء، في مصنع للمواد الكيميائية في إسطنبول التركية، ما أدى إلى جرح عدة عناصر من جهاز الإطفاء خلال ممارسة عملهم، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء التركية، الأناضول.



وفيما تجمهر سكان حي توزلا في المنطقة الصناعية الواقعة في الشق الآسيوي من إسطنبول، بالقرب من الحريق، يشاهدون أعمدة الدخان والنار متصاعدة من المبنى، انفجر صهريج (خزان) وارتفع جزء منه عشرات الأمتار في الهواء.