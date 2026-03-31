خلال استقباله رئيسة الصليب الأحمر.. الملك عبد الله الثاني يؤكد دعم الأردن للجهود الإنسانية

استقبل الملك عبد الله الثاني ، في قصر الحسينية، ميريانا سبولياريتش إيغر رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، حيث جرى بحث سبل تعزيز الجهود الإنسانية في مناطق النزاع.

وأعرب العاهل الأردني خلال اللقاء عن تقديره الكبير للدور الإنساني الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مشيدًا بجهودها الفاعلة في التخفيف من معاناة المتضررين جراء الحروب والأزمات، خاصة في المناطق التي تشهد نزاعات مستمرة.

وأكد الملك عبد الله الثاني حرص الأردن على دعم العمل الإنساني الدولي، والتعاون مع المنظمات المعنية لضمان إيصال المساعدات إلى مستحقيها، مشددًا على أهمية تكثيف الجهود الدولية لحماية المدنيين وتخفيف آثار الأزمات الإنسانية.

من جانبها، أعربت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن تقديرها للدور الذي يقوم به الأردن في دعم القضايا الإنسانية، مشيدةً بمواقفه المستمرة في مساندة الشعوب المتضررة من النزاعات، واستضافته لأعداد كبيرة من اللاجئين.

ويأتي هذا اللقاء في ظل تزايد التحديات الإنسانية عالمياً، ما يبرز أهمية التنسيق بين الدول والمنظمات الدولية لتعزيز الاستجابة للأزمات وتقديم الدعم اللازم للمتضررين.