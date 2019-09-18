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سيارات

تأجيل موعد إطلاق سيارة جينيسيس G80 موديل 2020 للمرة الثالثة.. صور

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 09:25 م
صدى البلد
كريم عاطف
اكد تقرير من Car Blog الكورية عن تاجيل موعد إطلاق جينيسيس G80 موديل 2020 مجددًا من سبتمبر إلى بداية العام القادم , وتم تأجيل الإطلاق مسبقًا من أبريل إلى سبتمبر الحالي.

التقارير تشير إلى أن التأجيل مرتبط بالعمل على محركات تيربو Theta سعة 2.5 لتر ومحركات تيربو Lambda سعة 3.5 لتر التي ستعتمد G80 عليها في بعض الأسواق.

اما الشكل العام فمن الواضح أنه مستوحى من G90 بشبك أمامي مثلث مثير للاهتمام ومصابيح أمامية وخلفية مقسومة لنصفين، وستمثل السيارة منافسة للكزس GS واودي A6 وبي ام دبليو الفئة الخامسة ومرسيدس E-Class، لذا توقعوا داخلية بنفس الفخامة والمزايا.

وكان قد صرح رئيس جينيسيس أن G80 سيتم تدشينها في سبتمبر ولكن هذا لن يحدث كما هو واضح.


تأجيل موعد إطلاق سيارة جينيسيس G80 موديل 2020 للمرة الثالثة.. صور
تأجيل موعد إطلاق سيارة جينيسيس G80 موديل 2020 للمرة الثالثة.. صور
تأجيل موعد إطلاق سيارة جينيسيس G80 موديل 2020 للمرة الثالثة.. صور
تأجيل موعد إطلاق سيارة جينيسيس G80 موديل 2020 للمرة الثالثة.. صور
تأجيل موعد إطلاق سيارة جينيسيس G80 موديل 2020 للمرة الثالثة.. صور

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