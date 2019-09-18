نقيب الصحفيين ينفعل على الهواء: لا يجب ترك الدولة في مواجهة صايع.. فيديو

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ونقيب الصحفيين، إن دور الإعلام هو الرد بالحرية والمهنية على الأكاذيب والتجاوزات التى تقوم من الجماعات الإرهابية ضد الدولة.



وأضاف، ضياء رشوان، خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» تقديم الإعلامي أحمد موسى ، أنه يتحدى الهارب محمد على أن يظهر أوراق أو مستندات تثبت صدق كلامه.



وأوضح ضياء رشوان، أن النخبة الاستراتيجية أخطأت فى التعامل مع أكاذيب الهارب محمد على، مؤكدا أن الإعلام كان مطالب بالرد على الهارب وعدم ترك الدولة تتعامل حتى وصل الأمر إلى قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرد عليه.



وانفعل الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات نقيب الصحفيين، على الهواء قائلا: لا يجب أن نترك الدولة في مواجهة صايع".



وأشار ضياء رشوان، إلى أن الهارب محمد على تحدث ولا يمتلك أى دليل، ولذلك ظهر وتحدث بدون أى مستند.