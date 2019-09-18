ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نقيب الصحفيين ينفعل على الهواء: لا يجب ترك الدولة في مواجهة صايع.. فيديو

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 10:00 م
الهارب محمد علي
الهارب محمد علي
البهى عمرو
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ونقيب الصحفيين، إن دور الإعلام هو الرد بالحرية والمهنية على الأكاذيب والتجاوزات التى تقوم من الجماعات الإرهابية ضد الدولة.

وأضاف، ضياء رشوان، خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» تقديم الإعلامي أحمد موسى ، أنه يتحدى الهارب محمد على أن يظهر أوراق أو مستندات تثبت صدق كلامه.

وأوضح ضياء رشوان، أن النخبة الاستراتيجية أخطأت فى التعامل مع أكاذيب الهارب محمد على، مؤكدا أن الإعلام كان مطالب بالرد على الهارب وعدم ترك الدولة تتعامل حتى وصل الأمر إلى قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرد عليه.

وانفعل الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات نقيب الصحفيين، على الهواء قائلا: لا يجب أن نترك الدولة في مواجهة صايع".

وأشار ضياء رشوان، إلى أن الهارب محمد على تحدث ولا يمتلك أى دليل، ولذلك ظهر وتحدث بدون أى مستند.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضياء رشوان: لا بد من تصحيح المفاهيم الخاصة بالصحة النفسية قبل عرضها للرأي العام

ضياء رشوان: 70 % من أفراد الجماعة الإرهابية تخلوا عنها.. فيديو

هذا الامر هدد بـ تحويل مصر لعدة جمهوريات في 2011 لولا الجيش.. فيديو

نقيب الصحفيين يتحدى الجماعات الإرهابية على الهواء.. فيديو

ضياء رشوان: إعطاء مساحة أكبر للإعلام من أجل الحرية والرد على القنوات المعادية

ترشيحاتنا

تعرض لفقدان جزئى للذاكرة.. نكشف مصير حفل عاصي الحلاني بمؤتمر الخيول

بإطلالة رياضية.. ياسمين صبرى تخطف الأنظار بـ سليفى من داخل سيارتها

بعد رقصه معها بطريقة غير متزنة.. بسكال مشعلاني تعلق على فيديو وائل كفوري

دعارة بالليل وفي النهار ناشطة سياسية .. القصة الكاملة لـ الاميرة اسماعيل صاحبة فيديو إسقاط مصر

أحمد حمدى يلمح لـ عودته إلى الاهلى

اتحاد الكرة يستقر على اسم مدرب منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية تعلن خطة المرور استعدادا لبدء العام الدراسي.. صور

تركي آل الشيخ يهدي مشجعا سيارة بورش الكان لهذا السبب

لقطات لا تُصدق.. خيول وبط وديك رومي بجوار ركاب الطائرات لهذا السبب!