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أخبار العالم

ترامب: رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي فاشل

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 10:13 م
ترامب
ترامب
رويترز
هاجم الرئيس دونالد ترامب مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، اليوم الأربعاء، لخفضه أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فقط، قائلا إن البنك المركزي الأمريكي ورئيسه جيروم باول ليس لديهما "شجاعة أو إدراك أو رؤية".

وفي تغريدة على تويتر، قال ترامب في أحدث هجوم على مجلس الاحتياطي وباول بعد أقل من نصف ساعة على إعلان مجلس الاحتياطي ثاني خفض للفائدة هذا العام "جاي باول ومجلس الاحتياطي يفشلان مجددا".

وكان ترامب قد دعا إلى خفض أكبر للفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي. ودأب على انتقاد مجلس الاحتياطي وباول، الذي عينه لرئاسة البنك المركزي، زاعما أن السياسة النقدية للبنك المركزي تعرقل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وفي إعلانه عن خفض الفائدة، قال مجلس الاحتياطي إن الحرب التجارية التي يخوضها ترامب ضد الصين وتباطؤا اقتصاديا عالميا يثيران مخاطر لإيجاد عوامل غير مواتية لنمو الاقتصاد الأمريكي، لكنه أرسل إشارات متباينة بشأن نوع الإجراءات التي قد يتخذها في اجتماعاته القادمة.

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