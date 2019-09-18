دوري أبطال أوروبا.. مانشستر سيتي يقسو على شاختار دونيتسك بثلاثية نظيفة

فاز فريق مانشستر سيتي على شاختار دونيتسك بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب أوبلاسني سبورتكومبليكس ميتاليست"، ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.





أحرز رياض محرز الهدف الأول في الدقيقة "24"، ليفتح المباراة، اللاحقة إلكاي جوندوجان بالهدف الثاني في الدقيقة " 38" ، بالإضافة إلى إحراز الهدف الثالث عن طريق اللاعب جابرييل جيسوس في الدقيقة " 76"، ليقضي على آمال لاعبي شاختار دونيتسك .



نجح لاعبي مانشستر سيتي في فرض السيطرة على منافسه دونيتسك منذ انطلاق صافرة المباراة ، حيث إهدار لاعبي مانشستر سيتي العديد من الفرص التي كادت أن تسكن الشباك ولكن تصدي لها حارس مرمى دونيتسك .









وتفوق مانشستر سيتي على منافسه شاختار دونيتسك في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما بهدفين نظيفين دون رد.

