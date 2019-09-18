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رياضة

ثبت صنم.. شاهد كيف استقبل لاعبو بيراميدز نجم الأهلي فى تدريبات اليوم

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 11:38 م
احمد حمودي فى تدريبات
احمد حمودي فى تدريبات بيراميدز
حسن العمدة
أدي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز تدريباته اليوم علي ملعب الدفاع الجوي استعدادا للدوري المصري الممتاز.

وشارك أحمد حمودي نجم الأهلي السابق ويلفريد كانون نجم منتخب كوت ديفوار المنضمين حديثا فى صفوف بيراميدز.

ورحب لاعبو بيراميدز بأحمد حمودي بلعبة " ثبت صنم " أثناء التمرين علي طريقتهم الخاصة.

وحصل نادي بيراميدز على توقيع أحمد حمودي، صانع ألعاب النادي الأهلي في صفقة انتقال حر.



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