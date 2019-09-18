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فن

لحظة مرعبة.. يسرا اللوزي تنفذ مشهد قفز من فوق الأسطح

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 11:45 م
يسرا اللوزي
يسرا اللوزي
سعيد فراج
نشرت الفنانة يسرا اللوزي، مقطع فيديو قصيرا، عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيه خلال كواليس تصوير مشهد قفز من فوق أحد الأسطح بمسلسل «سوبر ميرو»، للفنانة إيمي سمير غانم، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي.

وظهرت يسرا اللوزي، في الفيديو مضطربة وخائفة قبل القفز على الرغم من تأمينها بأربطة أمان، وعلقت على الفيديو قائلة: «لحظة مرعبة من تصوير "سوبر ميرو"!».

يسرا شاركت فى رمضان الماضى أيضا بمسلسل قمر هادى مع النجم هانى سلامة والمخرج رؤوف عبد العزيز وتم عرضه على شاشة ONE.

المسلسل تأليف إسلام حافظ،إخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج تامر مرسي، بطولة هاني سلامة وداليا مصطفى ويسرا اللوزي ومحسن محيي الدين ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي وهاجر عفيفي وآية سماحة وهايدي رفعت وكريم سرور.

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