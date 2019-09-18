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رياضة

ايهاب جلال يحسم الجدل حول تعيينه مديرًا فنيًا لـ منتخب مصر

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 11:47 م
ايهاب جلال
ايهاب جلال
عمرو ابوبكر
أكد ايهاب جلال المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي المصري، أنه لا يوجد شئ رسمي حتى الآن من ناحية مسؤولي تعيين مدير فني لمنتخب مصر، بتوكيله لقيادة الفراعنة.

وقال جلال خلال تصريحاته على فضائية اون سبورت خلال حوار مسجل له اذيع على برنامج ملع اون الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير :" وجود اسمي بين مرشحي المنتخب الوطني، شرف كبير ولكن لا يوجد أي شئ رسمي حتى الآن، ولم أجلس مع أحد ونستعد بكل جدية مع المصري للقاء حرس الحدود المقبل في بداية الدوري.

جدير بالذكر أن ايهاب جلال من المرشحين بقوة للإدارة الفنية لمنتخب مصر، كما طرح العديد من الأسماء من بينهم المعلم حسن شحاتة، والعميد حسام حسن.

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