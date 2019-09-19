بصيرة تنظم دورة تدريبية للمعلمين على كيفية تعليم المعاقين بصريا

نظمت مؤسسة بصيرة لذوي الإعاقات البصرية، بالتعاون مع مؤسسة فيزيو العالمية، دورة تدريبية موسعة بعنوان "طفل معاق بصريًا في الفصل الدراسي" استهدفت تدريب عدد كبير من المدرسين من مدارس مختلفة على كيفية تعليم طالب معاق بصريا في بيئة تعليمية عامة ودامجة.





وأكدت دعاء مبروك المدير التنفيذي لبصيرة، أن تنظيم المؤسسة للدورة التدريبية للمدرسين على كيفية تعلميهم طالب ذوي إعاقة بصرية في فصل دراسي عادي، جنبا إلى جنب مع الطفل المبصر تأتي ضمن استراتيجية المؤسسة لدعم دمج الأطفال ذوي الإعاقات البصرية في العملية التعليمية بشكل كامل كون الطفل ذو الاحتياجات البصرية له الحق في التعليم كأي طفل آخر.





وأوضحت مبروك، أنه "قد يكون دمج التلميذ ذو الاحتياجات البصرية، صعب في البداية ولكن عندما نمنحهم الدعم المناسب سواءً من الوالدين أو المدرسيين، أو حتى زملائهم يستطيع الطفل التكيف والإدماج تعليميًا و اجتماعيًا."





وأضافت، أن الدمج مهم للطفل المبصر والطفل ذو الاحتياجات البصرية، حتى يتربى على ثقافة الاختلاف والمساعدة والتقبل.





من جانبها، أوضحت سامية سري، مدير مركز التأهيل ببصيرة إلى أن الدورة حاضر فيها عدد من المتخصصين في الدمج التعليمي لذوي الإعاقات البصرية، من فريق عمل بصيرة، وأن المدرسين الذين حضرو الدورة مثلوا المدارس الدامجة لأبناء بصيرة من ذوى الاعاقات البصرية، فضلا عن ممثل عن المعاهد القومية المتخصصة.





وتابعت: "تنوعت المدارس التي انتمى إليها المدرسون، ما بين مدارس انترناشونال ومدارس خاصة ومدارس حكومية، كما تنوع النطاق الجغرافي لهذه المدارس، حيث حضر الدورة مدرسون من مدارس بالقاهرة والجيزة والإسكندرية والغربية، وغيرها من المحافظات".



