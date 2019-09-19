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أحمد مراد يتحدث عن مصير الجزء الثالث من فيلم الفيل الأزرق ..فيديو

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 02:05 ص
الفيل الازرق
الفيل الازرق
عمرو ممدوح
قال أحمد مراد، الكاتب الروائي، إنه يفكر حاليًا في كتابة الجزء الثالث من فيلم الفيل الأزرق، مشيرا إلى أنه لم يتم حسم وجود جزء ثالث لفيلم الفيل الأزرق، مؤكدا أن يركز حاليا في فيلمه الجديد 1919.

وأضاف أحمد مراد، في حواره مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج «مساء دي ام سي» المذاع على فضائية «دي إم سي»، أن البعض يقول بأن كل أفلامه تتضمن مشكلات، مشيرًا إلى أنه لا توجد دراما بدون مشكلة، أو قضية تناقشها، فذلك أمر طبيعي لوجود حبكة درامية.

وأوضح أحمد مراد، أنه قرر تنظيم ورشة لكتابة السيناريو، لأنه درس ذلك جيدا، ووجد أن لديه ما يقدمه للناس ويكون مختلفا حول كتابة السيناريو.

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