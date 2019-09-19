الخطيب بيحاول يقلدني.. مرتضى منصور يكشف سر إصابة مؤمن زكريا

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن سر إصابة مؤمن زكريا نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، مؤكدا أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي هو السبب الرئيسي في إصابته؛ نظرا لكونها نفسية.





وأكد مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم"، أن الخطيب أعلن نية النادي بيع أو إعارة اللاعب نظرًا لعدم حاجة الفريق إليه.





وأضاف مرتضى منصور أن مؤمن زكريا كان من أبرز نجوم المنتخب في هذا التوقيت، مشددًا على أن اللاعب ذكر خلال حديثه عبر إحدى القنوات الفضائية، أنه أرسل عدة رسائل لـ الخطيب لصرف مستحقاته المالية.





وتابع مرتضى منصور أن كل ما حدث أثر نفسيا على اللاعب وتسبب في إصابته، مشددًا على أن الزمالك قام بقيد محمود عبد الرحيم جنش حارس الزمالك والمنتخب في قائمته على الرغم من إصابته التي ستمتد لـ 7 أشهر.





وأكمل أن الخطيب "بيحاول يبقي مرتضى منصور" ولكن الفارق كبير، مؤكدًا أن الخطيب يسعى حاليا لعلاج اللاعب عقب مبادرته بشأن تكفل مصاريف علاج مؤمن زكريا.



