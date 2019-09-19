ياريتك تعرفي تمثلي.. درة ترد على متابعة هاجمتها

ردت الفنانة درة على هجوم إحدى المتابعات على صورتها الأخيرة عبر انستجرام.





وكان تعليق إحدى المتابعات لـ درة، "ياريتك تعرفي تمثلي زي ما بتعرفي تلبسي".





لترد درة عليها "بعرف اكتر و احسن"، وهو ما حاز إعجاب عدد كبير من محبي درة.





وكانت درة نشرت صورة بفستان ذهبي لامع مكشوف البطن مع وضع ميكب خفيف علي وجهها مع أحمر الشفايف وإسدال شعرها علي كتفيها.





وتشارك درة فى بطولة مسلسل "بلا دليل"، مع الفنانين خالد سليم، نيكولا معوض، حازم سمير، وإسلام جمال وعدد من الفنانين، من إخراج منال الصيفي وتأليف إنجي علاء وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.



