ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ياريتك تعرفي تمثلي.. درة ترد على متابعة هاجمتها

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 07:17 ص
درة
درة
مصطفى كرم
ردت الفنانة درة على هجوم إحدى المتابعات على صورتها الأخيرة عبر انستجرام. 

وكان تعليق إحدى المتابعات لـ درة، "ياريتك تعرفي تمثلي زي ما بتعرفي تلبسي".

لترد درة عليها "بعرف اكتر و احسن"، وهو ما حاز إعجاب عدد كبير من محبي درة. 

وكانت درة نشرت صورة بفستان ذهبي لامع مكشوف البطن مع وضع ميكب خفيف علي وجهها مع أحمر الشفايف وإسدال شعرها علي كتفيها.

وتشارك درة فى بطولة مسلسل "بلا دليل"، مع الفنانين خالد سليم، نيكولا معوض، حازم سمير، وإسلام جمال وعدد من الفنانين، من إخراج منال الصيفي وتأليف إنجي علاء وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

كما شاركت درة مؤخرا في بطولة مسلسل "الحرملك"، الذي تم عرضه فى الموسم الرمضانى السابق، بطولة جمال سليمان، وسلافة معمار، ومجموعة من نجوم الوطن العربي.

ترشيحاتنا

بعد تعديه بألفاظ خارجة على معجبيه.. احمد فهمى لـ شقيقه انت محترم عليهم

بـ فستان ذهبي مكشوف البطن درة تتصدر أغلفة مجلة عالمية.. صور

بإطلالة من fendi.. شذى حسون تستعرض أناقتها فى دبى ..صور

اسم جديد أم حسابات أخرى.. سر تأخر الإعلان رسميا عن اسم مدرب منتخب مصر

اليوم قطع المياه عن 11 منطقة بالإسكندرية.. تعرف عليها

اخبار الفن.. حجاب سيمون.. حفيدة عادل إمام مع مينا مسعود.. معركة زينة بسبب أحمد عز.. صور فاضحة لفنانة شهيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة من fendi.. شذى حسون تستعرض أناقتها فى دبى ..صور

أنيق وبكتف واحد.. بشرى بفستان على الموضة فى الجونة

طارق صبرى فى زيارة للمعهد القومي للأورام ..صور