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أخبار العالم

انتخابات ثالثة فى إسرائيل.. ماذا قال نتنياهو خلال اجتماعه بالأحزاب

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 09:38 ص
ماذا قال نتنياهو
ماذا قال نتنياهو خلال أجتماعه بالأحزاب
سمر صالح
قال عدد من رؤساء أحزاب إسرائيلية يمينية متدينة شاركوا في اجتماع رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أعرب أمامهم عن رغبته في إجراء انتخابات للمرة الثالثة.

وقال نتنياهو إن إقبال الناخبين في معاقل الليكود ومستوطنات الضفة الغربية كان ضعيفا، وهو متأكد أنه فيما لو نذهب إلى انتخابات أخرى، الاقبال على التصويت في هذه المناطق سيكون عاليًا.

وعقب ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ما ورد وقال: "التقارير وكأن رئيس الحكومة يرغب بانتخابات أخرى غير صحيحة، الحديث يدور عن حديث كاذب لابيد وجانتس".

واتفق رؤساء الأحزاب اليمنية في أعقاب اجتماع مشترك مع نتنياهو على تشكيل تكتل يميني واحد بقيادة نتنياهو، تكتل يعمل على تشكيل الحكومة القادمة، بالإضافة لذلك تقرر إقامة طاقم مفاوضات مشترك لجميع أحزاب تكتل اليمين.

وأفيد بأن مقربين من نتنياهو لا يستبعدون إمكانية اجراء تناوب على رئاسة الحكومة مع رئيس "أزرق أبيض" بيني جانتس.

ووفقا لأحد المقربين من نتنياهو، فإن الشرط الأساسي لإزالة الاستبعاد الشخصي المفروض على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو هو بسبب وضعه القانوني، إمكانية أخرى يتحدث عنها المقربون من نتنياهو هي إما تناوب أو انتخابات جديدة.

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