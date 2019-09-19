طوله 18 مترا.. وحش مائي عملاق يظهر فى الصين.. فيديو

حالة من الرعب أصابت الكثيرين فى الصين، بعد ظهور وحش مائى عملاق يبلغ طوله 18 مترًا، وهو يسبح في نهر يانجتسي.



وبحسب "سبوتنيك"، تمت مشاهدة الكائن الغريب فى مقاطعة هوبي الصينية، بجوار محطة الممرات الثلاثة الأكبر لتوليد الطاقة الكهربائية في العالم.



وظهر الوحش الغامض بلون أسود قاتم وطول يصل إلى 18 مترًا، بينما قالت وانج تشون فانج، من جامعة "هواتشونج" للعلوم الزراعية، إن هذا الوحش قد يكون ثعبانا نهريا، كون حركته تشبه حركة الثعبان.



من ناحية أخرى، ذكر صيادو الأسماك المحليين أن هذا الوحش ليس سوى شريط مطاطي كبير الحجم، يستخدم في صنع القوارب.





