ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

طوله 18 مترا.. وحش مائي عملاق يظهر فى الصين.. فيديو

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 10:00 ص
صدى البلد
كريم جمال
حالة من الرعب أصابت الكثيرين فى الصين، بعد ظهور وحش مائى عملاق يبلغ طوله 18 مترًا، وهو يسبح في نهر يانجتسي.

وبحسب "سبوتنيك"، تمت مشاهدة الكائن الغريب فى مقاطعة هوبي الصينية، بجوار محطة الممرات الثلاثة الأكبر لتوليد الطاقة الكهربائية في العالم.

وظهر الوحش الغامض بلون أسود قاتم وطول يصل إلى 18 مترًا، بينما قالت وانج تشون فانج، من جامعة "هواتشونج" للعلوم الزراعية، إن هذا الوحش قد يكون ثعبانا نهريا، كون حركته تشبه حركة الثعبان.

من ناحية أخرى، ذكر صيادو الأسماك المحليين أن هذا الوحش ليس سوى شريط مطاطي كبير الحجم، يستخدم في صنع القوارب.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

معلمة شجاعة تمسك ثعبانًا طوله 3 أمتار بيديها.. فيديو

ترشيحاتنا

بدون ميكب.. شاهد الراقصة جوهرة بإطلالة جريئة

حكم قراءة ومس القرآن للحائض والنفساء والجنب.. الإفتاء تجيب

شكله حلو.. مرتضى منصور يكشف رأيه في حكم مباراة السوبر المصري

استدعاء وزير التنمية المحلية أمام البرلمان..اعرف السبب

تغيير موعد مباراة السوبر المصري بين الاهلى و الزمالك

أنيق وبكتف واحد.. بشرى بفستان على الموضة فى الجونة

تغيير موعد مباراة السوبر المصري بين الاهلى و الزمالك

راقصة باليه في حالة سكر تعتدي على ضباط شرطة بالمطار.. والسبب ؟!

فارق السن.. هيدى كرم تكشف عن قرار زواجها

مرتضي منصور يكشف إمكانية التعاقد مع نجمي الأهلي في قناة الزمالك الجديدة

اهم الاخبار.. سحب دواء زانتاك.. تغيير موعد مباراة السوبر بين الاهلى والزمالك.. سر انتقال مرسي إلى دار الحرس الجمهوري قبل 30 يونيو

العين الحمراء تبدأ في الظهور.. قرار قوي من اتحاد الكرة قبل سوبر الأهلي والزمالك

اخبار الرياضة.. تغيير موعد مباراة السوبر المصري.. سر تأخر إعلان مدرب المنتخب.. أول تعليق رسمى من المصرى على رحيل ايهاب جلال

بمكياج جذاب و فستان راق .. فيفي عبده تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

رحلت عن الزمالك بطريقة لا تليق.. بشير التابعى: حازم إمام سلبى دائما ..فيديو

بكتف ساقط .. فيفي عبده تتألق بجانب مي سليم.. ومي كساب تعلق

الخطيب بيحاول يقلدني.. مرتضى منصور يكشف سر إصابة مؤمن زكريا

لسه في كي جي وان.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ رئيس الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نانسي عجرم تتألق وسط الطبيعة.. ومتابعوها: أنتِ في القلب

بكتف ساقط .. فيفي عبده تتألق بجانب مي سليم.. ومي كساب تعلق

بمكياج جذاب و فستان راق .. فيفي عبده تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها