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منوعات

من بينها الإمارات.. 3 بلاد تحظر خدمة واتساب

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 11:08 ص
صدى البلد
كريم جمال
انتشر فى الساعات القلية الماضية خبرا على منصات التواصل الاجتماعى يفيد بحظر خدمة الـwhatsapp call فى لبنان، إلا أن المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات محمد شقير في بيان اليوم، قد نفى الموضوع جملة وتفصيلًا.

كان قد قامت 3 دول بحظر خدمات تطبيق واتساب الشهير الذى يستخدمه أكثر من 1.5 مليار شخص حول العالم،القائمة التالية تكشف الدول الثلاث :

1- الصين
تم حظر تطبيق واتساب من قبل الحكومة الصينية في عام 2017 ومنذ ذلك الحين لم يخضع للرقابة، حيث تشير التقارير إلى أنه منذ فرض الرقابة على واتساب ، اشتكى المستخدمون من متأخر رسائلهم وعد وصلها بشكل فوري.

يعتقد البعض أن الخدمة خضعت للرقابة في البلاد بسبب ميزات التشفير القوية التي تحد من قدرة الحكومة الصينية على التطفل في دردشات المواطن.

من ناحية أخرى ، تقول تقارير أخرى إن الحكومة الصينية فرضت رقابة على WhatsApp في البلاد للترويج لاستخدام WeChat ، والذي يمكن للحكومة فرض الرقابة عليه.

2- كوريا الشمالية
في كوريا الشمالية أيضًا ، تم حظر خدمات WhatsApp، حيث تفيد التقارير بأن التشفير الشامل للتطبيق يحد من قدرة الحكومة على تتبع الاتصالات في البلاد.

فإذا كانت لديك خطط لزيارة أي من البلدان المذكورة أعلاه ، ربما لقضاء عطلة أو العمل ، فيجب عليك البحث في بعض التطبيقات البديلة بخلاف واتساب. يستخدم بعض الأشخاص شبكات VPN للتهرب من الحظر والقيود.

3- الإمارات العربية المتحدة
عندما تكون في دولة الإمارات العربية المتحدة (الإمارات) ، لا يمكنك إجراء مكالمات فيديو أو مكالمات صوتية عبر واتساب ، وذلك لأن دولة الإمارات العربية المتحدة ترغب في الترويج لخدمات الاتصالات القائمة في الدولة وزيادة في نهاية المطاف في البلاد fiscus.

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