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مرأة

بـ مجموعة فاخرة من الألماس.. هنا شيحة تتألق فى أحدث إطلالاتها

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 11:23 ص
هنا شيحة
هنا شيحة
قسم المرأة
نشرت الفنانة هنا شيحة صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت هنا شيحة بفستان طويل باللون الأسود بدون أكمام ولامع، وأكملت إطلالتها بطاقم ألماس رقيق يغلب عليه اللون الأحمر.

ولم تتكلف بوضع كثير من المكياج واستخدمت الألوان الترابية الهادئة وأحمر شفاه باللون البيج الغامق، واعتمدت تسريحة شعر مميزة تناسب إطلالتها الرقيقة والجذابة.








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