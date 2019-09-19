مفاجأة مدوية.. حسام البدري الأقرب لمنتخب مصر والإعلان خلال ساعات

في مفاجأة من العيار الثقيل، بات حسام البدري، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، هو الأقرب لتولي المسئولية الفنية لإدارة منتخب مصر الأول لكرة القدم خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري.



واتفقت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري على اسم حسام البدري ليكون هو المدير الفني لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة.



وتراجعت أسهم الثنائي إيهاب جلال وحسام حسن وحظوظهما في تولي منصب المدير الفني لمنتخب مصر، لصالح مدرب النادي الأهلي السابق حسام البدري.



ومن المنتظر أن تعلن اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة المصري خلال الساعات القليلة المقبلة بشكل رسمي عن تولي حسام البدري المسئولية الفنية لمنتخب مصر الأول لكرة القدم.