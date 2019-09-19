الطول هيبة.. أطول 5 لاعبين فى تاريخ كرة السلة.. صور

تعد لعبة كرة السلة الأولى لدى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تحظى باهتمام ودعم غير مسبوق مقارنة بكل الدوريات الأخرى حول العالم، وبالطلبع لا تقتصر اللعبة على طوال القامة فقط، بل يشارك بها لاعبون آخرون بأطوال مختلفة.



ويستعرض موقع "ليست 25" قائمة بأطول 5 لاعبين فى تاريخ دورى كرة السلة الأمريكى للمحترفين، حيث ستصيبك الصدمة من تلك الأطوال المخيفة.



وفيما يلى نستعرض القائمة:



1- جورجي مورسان - 234.6 سنتيمتر



هو الأطول فى تاريخ اللعبة منذ نشأتها حتى الآن، والمسجل رسميًا حتى الآن رقم واحد بين قائمة عمالقة هذه اللعبة، والذى شارك فى العديد من الانتصارات على مدار مسيرته بملاعب كرة السلة.



2- مانوتى بول - 234 سنتيمترا



لعب هذا اللاعب العملاق للعديد من فرق الدورى الأمريكى لكرة السلة على مدار 10 سنوات كاملة، ونجح فى الفوز على معظم الفرق لطول قامته المخيف.



3- شون برادلى - 231.5 سنتيمتر



على مدار 12 عامًا من الوقوف على ملاعب كرة السلة الأمريكية، نجح شون فى أن يصبح رمزًا لفريق behemoth، بسبب طول قامته الواضح الذى مكنه من الصمود كل هذه المدة من 1993 حتى عام 2005.



4- ياو مينج - 231 سنتيمترا



لطالما شكل هذا العملاق أرقًا لكل لاعبى الفرق الأخرى، على مدار 8 سنوات كاملة لعبها ضمن صفوف فريق هيوستن روكتس، بدورى كرة السلة الأمريكى.



5- تشاك نيفيت - 228 سنتيمترا



لعب ذا العملاق على مدار 9 سنوات كاملة بين العديد من فرق دورى كرة السلة الأمريكية الشهير، وميزه طوله الشديد البالغ 7.5 قدم.

