دقت ساعة الحرب.. تكتل بحري فى الخليج ضد إيران .. ما بعد انضمام السعودية والإمارات للتحالف الملاحى

تحالف ضخم ضد إيران





إضافة إلى أن المملكة العربية السعودية تمتلك مساحات واسعة على طرق إمدادات الطاقة وأيضا سوف تكون القوة العسكرية السعودية وخاصة القوة البحرية والأرضية إضافة كبيرة إلى التحالف.





وأشار "الشاغل"، إلى أن اضمام الدولتين بداية بداية لتشكيل تحالف دولي كبير لمواجهة الهجمات والسياسات العدائية الإيرانية في المنطقة العربية . ولهذا كان القرار السعودي في الانضمام استراتيجيًا والذي سوف يكون لها كثير من التبعات الايجابية للملكة وخاصة في مواجهة ايران صاحبة الاعتداءات المتكررة .



قررت دولة الإمارات العربية المتحدة الانضمام إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية بعد ساعات لم تتجاوز الـ 24 ساعة من قرار السعودية بإنضمامها رسميا أمس الأربعاء لتلك التحالف الذى يحفظ السلم والأمن الدوليين فى خطوة وصفها المراقبون بـ "ضرورية"، فى ظل تهديدات المنطقة.



وقال سالم الزعابي، مدير إدارة التعاون الأمني في وزارة الخارجية والتعاون الدولي "إن انضمام الإمارات لهذا التحالف الدولي يهدف إلى مساندة الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وضمان أمن الطاقة العالمي واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي والإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين".



ويهدف هذا التحالف إلى حماية السفن التجارية بتوفير الإبحار الآمن لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية وحماية مصالح الدول المشاركة فيه بما يعزز الأمن وسلامة السفن التجارية العابرة للممرات فى مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي.





وأعلنت السعودية فى الساعات الأولى من مساء الأربعاء، انضمامها للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية فى خطوة مفاجئة.



بين ليلة وضحاها أتخذتا كلا من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة قرارا بالانضمام للتحالف الدولى لأمن الملاحة البحرية عشية تفجيرات نُفذت بطائرات مسيرة طالت منشآت نفطية تابعة لأرامكو السعودية وأسفرت عن خسائر فادحة، وثبت ضلوع إيران فيها بعدما أعُلنت نتائج التحقيقات للمملكة فى مؤتمر صحفى أمس الأبعاء.واتجهت أنظار المحللون السياسيون للخطوتين المتعاقبتين ملمحين إلى أنها خطوة نحو حشد بحري فى الخليج ما يؤشر على احتمالية تصعيد بين الخليج وإيران لاسيما بعد الرد السعودى بضرب أهداف إيرانية فى البوكمال السورية بحسب ما أعلنته وسائل إعلامية.إزاء تلك الخطوة، قال الخبير بمجالى النفط والعلاقات الدولية حسن الشاغل، إن انضمام كلا من السعودية والإمارات للتحالف خطوة نحو الحشد الاستراتيجى فى منطقة الخليج ضد أى هجمات محتملة من إيران بعدما ثبث ضلوعها فى الهجمات الأخيرةوأضاف "الشاغل"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إن انضمام السعودية على وجه الخصوص خطوة مهمة للغاية حيث تعد من أهم الدول المنتجة والمصدرة للبترول في العالم ، وأي عمل ارهلبي يعيق انتاج وتصدير البترول من السعودية ما يؤثر سلبا على السوق الدولية للطاقة. كونها الدولة الأكبر تصديرا لموارد الطاقة في العالم ، ويعتبر تصدير البترول الذي تعتمد عليه المملكة من اهم موارد الدولة من أجل الإنفاق العام وتحديد الموازنة العامة للدولة.وأضاف: أنه بعد الأحداث العدائية التي قامت بها ايران في مضيق هرمز ضد ناقلات النفط ، تشكل تحالف دولي لحماية الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي الذي يمر عبره يوميا أكثر من 17 مليون برميل يوميا متجهة الى الأسواق الدولية وهذه الخطوة الجديدة تشكل إضافة كبيرة للتحالف ، مشيرًا إلى أنه انضمام السعودية والإمارات يبعث برسائل إلى الدول المستهلكة لموارد الطاقة بضرورة الانضمام إلى هذا التحالف وحماية طرق إمدادات الطاقة، لأن أي تأثير على طرق إمدادات الطاقة سوف يؤثر على السوق الدولية.