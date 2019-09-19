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ديني

داعية إسلامي: يجوز إزالة المسجد الذي لا فائدة منه.. فيديو

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 05:51 م
داعية إسلامي: يجوز
داعية إسلامي: يجوز إزالة المسجد الذي لا فائدة منه
محمد شحتة
قال الشيخ رمضان عفيفى، الداعية الإسلامى، إنه يجب تغليب دولة القانون على دولة الفتاوى، لأن القانون يعمل لصالح المصلحة العامة.

وأضاف رمضان عفيفى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أنه يجوز إزالة مسجد يعيق الطريق أو يعرقل عمل تنمية فى مكان ما، أو إذا وجد مسجدان بجوار بعضهما أحدهما معطل والآخر يصلي فيه الناس، فلا حرج في إزالة المتعطل.

وتابع رمضان عفيفى: "القانون ينبع من مصادر الشريعة ولا يخالفها ويعتمد على الفقه ويغلب المصلحة العامة، أما دولة الفتاوى يكثر فيها الشيوخ وبعضهم يثير بلبلة سواء بقصد أو بدون قصد ".

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