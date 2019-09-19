فيتو روسي ضد قرار لـ مجلس الأمن بشأن سوريا

استخدمت روسيا حق النقض الفيتو اليوم الخميس، في مجلس الأمن الدولي للمرة الثالثة عشرة فيما يتعلق بالملف السوري إذ منعت المصادقة على قرار يطالب بالهدنة في شمال غرب سوريا لأنه لا يستثني الهجمات على الجماعات المتشددة المدرجة على قائمة الأمم المتحدة السوداء.



كما دعمت الصين الموقف الروسي بمنع القرار الذي قدمت مسودته الكويت وبلجيكا وألمانيا. وهذه هي المرة السابعة التي تستخدم فيها الصين الفيتو فيما يتعلق بالصراع السوري. وامتنعت غينيا الاستوائية عن التصويت أما الدول الأعضاء الباقية في مجلس الأمن الدولي وعددها 12 دولة فقد صوتت بالموافقة.



واتهمت دول غربية روسيا والقوات السورية باستهداف المدنيين وهو ما ينفيه الطرفان.



وتقول دمشق وموسكو إنهما تستهدفان المتشددين بما يشمل جبهة النصرة، التي كان لها صلات بتنظيم القاعدة وتسيطر على أغلب شمال غرب سوريا.