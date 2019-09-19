بفستان شفاف.. بوسي شلبي بإطلالة غير موفقة من مهرجان الجونة

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات"إنستجرام"، خلال حضورها فعاليات مهرجان الجونة لدورته الثالثة.



وظهرت الإعلامية بوسي شلبي، بإطلالة غريبة مرتدية فستانا طويلا من تصميم مصمم الأزياء المصرى هاني البحيري، يأخذ القماش الشفاف من منطقة الصدر وقشر السمك المطرز باللون الفضى.



أما من الناحية الجمالية اعتمدت على تسريحة شعر اعتبارها بعض متابعيها وجمهورها انها غير موفقة، ووضعت المكياج الصاخب الذي أبرز ملامح جمالها.



انطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري



