مصر للطيران ناقل رسمي لوفود مهرجان الجونة السينمائي

ويحرص العديد من صناع السينما علي المشاركة به وحضور فعالياته، بعد النجاح الملحوظ الذي حققه مهرجان الجونة في دورته الأولي والثانية، وبدأت فعاليات دورته الثالثة مساء اليوم وحتى ٢٧ سبتمبر الحالي.



وقدمت مصرللطيران كافة التسهيلات اللازمة لضيوف مصر والمهرجان بمطاري القاهرة والغردقة وكذلك النجوم القادمين علي الرحلات الدولية بما يليق بمكانة مصر ونجاحها في تنظيم المؤتمرات والمعارض الدولية وتم استيعاب جميع المشاركين في المهرجان الذي يشارك فيه العديد من نجوم الفن بمصر والوطن العربي وامريكا وأوروبا وأفريقيا وغيرهم من العديد من صناع السينما والنجوم.



وينافس في هذا المهرجان عدد من الأفلام المتنوعة منها الأفلام الروائية الطويلة والأفلام الوثائقية الطويلة إضافة الي الأفلام القصيرة.

استضافت مصر للطيران علي مدار رحلاتها المتجهة الي الغردقة اليوم وأمس عددا كبيرا من نجوم الفن والسينما المشاركين في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة الذي اصبح من أهم المهرجانات الفنية في الوطن العربي،