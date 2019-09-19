إيران تعلن موعد سفر ظريف إلى نيويورك

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، سيسافر فجر الجمعة، إلى نيويورك، للمشاركة في الاجتماع الرابع والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة.



وكتب المتحدث باسم الخارجية الايرانية في تغريدة على تويتر أن ظريف سيتوجه فجر يوم غد الجمعة الى نيويورك للمشاركة في الاجتماع الرابع والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة. بحسب ما ذكرت وكالة فارس للأنباء.



وكانت الخارجية الإيرانية أعلنت منذ أيام أن ظريف سيتوجه خلال الأيام القامة الى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة، إذا كانت الظروف مهيأة لذلك.



وتأتي زيارة ظريف الى نيويورك في الوقت الذي وضعت وزارة الخزانة الامريكية قبل نحو شهرين ظريف على قائمتها للحظر. وجاءت هذه الزيارة بعد إصدار الولايات المتحدة تصريحا بدخول ظريف إليها.