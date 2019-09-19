سقوط محرج لفنانة خلال تكريمها بمهرجان الجونة السينمائي .. فيديو

سقطت الفنانة نسرين راضي، إحدى المشاركات في فيلم آدم أثناء تكريمها من النجم العالمي مينا مسعود، بطل فيلم علاء الدين، في مهرجان الجونة السينمائي.



وقال النجم العالمي مينا مسعود بطل فيلم علاء الدين، إنه سعيد جدا برجوعه لمصر أم الدنيا، مقدما الشكر إلى القائمين على مهرجان الجونة السينمائي.



وأضاف خلال افتتاح فعاليات المهرجان في دورته الثالثة؛ والمذاع على فضائية « أون اي»؛ أن مهرجان الجونة يعتبر فخرا يمتد إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحا أنه بالفن نستطيع أن نقدم أنفسنا إلى العالم.



وأوضح أن الفنانين هم من يعكسون ثقافة مجتمعهم، وأنه له كل الشرف للمشاركة في المهرجان، مرددا: «انا فرحان اني موجود في مصر ومش مصدق أنها بقيت جميلة كده .. آخر مرة كنت في مصر من 10 سنين».



يشارك بالمهرجان 12 فيلما فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و 9 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلمًا فى مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام فى البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلمًا خارج المسابقة، والذى يجعل عدد الأفلام المشاركة فى برنامج هذا العام 68 فيلمًا.