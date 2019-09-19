ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إعدام سائق والمؤبد لصديقه لاتهامهما باغتصاب 3 سيدات

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 09:48 م
اعدام
اعدام
اسلام مقلد
عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، برئاسة المستشار عادل أبوالمال، اليوم الخميس، سائقا بالإعدام شنقًا والمؤبد لصديقه "سباك" لاتهامهما باختطاف 3 سيدات واغتصابهن وسرقتهن بالإكراه في بولاق الدكرور.

كشف أمر إحالة المتهمين للجنايات، أن المتهم الأول أحمد البرديسي، سائق، اتفق مع صديقيه محمد عبدالتواب، سباك، وكريم سويلم "متوفى" على استيقاف السيدات بالقوة وسرقتهن نظرًا لمروره بضائقة مالية، واغتصابهن داخل منزل أحدهم على أن يساوموا أهليتهم على إطلاق سراحهن مقابل فدية مالية.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول استأجر سيارة وبحثا في الشوارع حتى عثرا على سيدتين فهدداهما بسلاح ناري واختطفا المجني عليهن في سيارة ثم توجها لمسكن الأول حيث استوليا على أموال الضحيتين واغتصباهما تحت تهديد السلاح، وبعدها جاء المتهم الثالث -توفي أثناء القبض عليه- إلى الشقة مختطفًا ضحية واعتدوا عليها جنسيًا ثم ساوموا أهل الضحايا على إطلاق سراحهن مقابل 10 آلاف جنيه.

وأوضحت التحقيقات أن الأهالي استدرجوا المتهمين بادعاء الموافقة على دفع الفدية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط متهمين اثنين ووفاة الثالث أثناء هروبه وإطلاق سراح الرهائن.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

هاشتاج "الجاسوس_محمد_علي" يتصدر تويتر.. والجمهور: هرااااي

أبناء بسمة وشريف رمزى.. خافوا عليهم.. وإعلامية شهيرة سربت صورهم

مدرب زملكاوى يقترب من الانضمام لـ جهاز حسام البدري في منتخب مصر

بعد منع راني وزانتاك.. 3 علاجات منزلية للحموضة

أحمد الفيشاوى يقبل زوجته فى حفل افتتاح مهرجان الجونة.. شاهد

فستان تارا عماد يعرضها للانتقاد في مهرجان الجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان بسيط.. صبا مبارك بإطلالة جذابة فى مهرجان الجونة السينمائى

أول ظهور.. زوجة أكرم حسني تتألق بالأبيض في مهرجان الجونة

زوجة تامر هجرس بـ فستان لامع بحفل افتتاح مهرجان الجونة