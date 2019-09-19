إعدام سائق والمؤبد لصديقه لاتهامهما باغتصاب 3 سيدات

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، برئاسة المستشار عادل أبوالمال، اليوم الخميس، سائقا بالإعدام شنقًا والمؤبد لصديقه "سباك" لاتهامهما باختطاف 3 سيدات واغتصابهن وسرقتهن بالإكراه في بولاق الدكرور.



كشف أمر إحالة المتهمين للجنايات، أن المتهم الأول أحمد البرديسي، سائق، اتفق مع صديقيه محمد عبدالتواب، سباك، وكريم سويلم "متوفى" على استيقاف السيدات بالقوة وسرقتهن نظرًا لمروره بضائقة مالية، واغتصابهن داخل منزل أحدهم على أن يساوموا أهليتهم على إطلاق سراحهن مقابل فدية مالية.



وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول استأجر سيارة وبحثا في الشوارع حتى عثرا على سيدتين فهدداهما بسلاح ناري واختطفا المجني عليهن في سيارة ثم توجها لمسكن الأول حيث استوليا على أموال الضحيتين واغتصباهما تحت تهديد السلاح، وبعدها جاء المتهم الثالث -توفي أثناء القبض عليه- إلى الشقة مختطفًا ضحية واعتدوا عليها جنسيًا ثم ساوموا أهل الضحايا على إطلاق سراحهن مقابل 10 آلاف جنيه.



وأوضحت التحقيقات أن الأهالي استدرجوا المتهمين بادعاء الموافقة على دفع الفدية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط متهمين اثنين ووفاة الثالث أثناء هروبه وإطلاق سراح الرهائن.

