ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمد رمضان: الأغاني بتاعتي تحفيزية للشباب.. فيديو

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 10:02 م
محمد رمضان
محمد رمضان
محمد القاضي
قال الفنان محمد رمضان، إن الغناء جاء معه صدفة، معقبا: «موضوع الغناء جه بنسبة كبيرة معايا بالصدفة».

وأضاف "رمضان"، خلال افتتاح فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، والمذاع عبر فضائية "أون أي" «لقيت الجمهور متقبل الغناء، وساعدني في تحقيق جزء كبير من طوحي».

وأشار: «جماهرية الممثل لها حدود، ودائما جماهرية المغني 20 ضعف جماهرية الممثل»، موضحا: «أما بنستشهد بجماهرية أي شخص بنستشهد بجماهرية أم كلثوم وعبدالحليم حافظ».

وأوضح: «كان طموحي أن أكون الممثل الذي يملك شعبية المطرب»، متابعا: «ربنا وفقني أني لقيت نوع الغناء اللي يتلائم مع طبيعة صوتي»، لافتا: «الأغاني بتاعتي بعتبرها أغاني تحفيزية لأي ِشاب وفتاة».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المهن الموسيقية عن حمو بيكا: تعرض للضرب في شبرا وبلاش نلمعه ..فيديو

ممثلون اقتحموا عالم الغناء بقوة.. أبرزهم محمد رمضان

ترشيحاتنا

سقوط محرج لفنانة خلال تكريمها بمهرجان الجونة السينمائي .. فيديو

خطوات استخراج فيزا لطلاب الأزهر من أجل الدفع الإلكتروني

بـ فستان جريء.. رانيا يوسف تثير الجدل بـ حفل افتتاح مهرجان الجونة..صور

طبيب يفجر مفاجأة صادمة عن دواء الزنتاك المتداول

فجر السعيد: لا تقلقوا على مصر

اتحاد الكرة يفرض شرطا وحيدا فى عقد حسام البدري لتدريب المنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان بسيط.. صبا مبارك بإطلالة جذابة فى مهرجان الجونة السينمائى

أول ظهور.. زوجة أكرم حسني تتألق بالأبيض في مهرجان الجونة

زوجة تامر هجرس بـ فستان لامع بحفل افتتاح مهرجان الجونة