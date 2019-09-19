محمد رمضان: الأغاني بتاعتي تحفيزية للشباب.. فيديو

قال الفنان محمد رمضان، إن الغناء جاء معه صدفة، معقبا: «موضوع الغناء جه بنسبة كبيرة معايا بالصدفة».



وأضاف "رمضان"، خلال افتتاح فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، والمذاع عبر فضائية "أون أي" «لقيت الجمهور متقبل الغناء، وساعدني في تحقيق جزء كبير من طوحي».



وأشار: «جماهرية الممثل لها حدود، ودائما جماهرية المغني 20 ضعف جماهرية الممثل»، موضحا: «أما بنستشهد بجماهرية أي شخص بنستشهد بجماهرية أم كلثوم وعبدالحليم حافظ».



وأوضح: «كان طموحي أن أكون الممثل الذي يملك شعبية المطرب»، متابعا: «ربنا وفقني أني لقيت نوع الغناء اللي يتلائم مع طبيعة صوتي»، لافتا: «الأغاني بتاعتي بعتبرها أغاني تحفيزية لأي ِشاب وفتاة».

