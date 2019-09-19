قبلة من احمد الفيشاوى لـ زوجته على السجادة الحمراء لـ الجونة السينمائي.. فيديو

حرص النجم أحمد الفيشاوى على تقبيل زوجته أمام عدسات المصورين بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثالثة التي تقام حاليا.



وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.