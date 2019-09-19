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فن

زوجة هاني رمزي تلفت الأنظار في الجونة السينمائي.. فيديو

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 11:17 م
صدى البلد
احمد البهى
حرص هاني رمزي على حضور افتتاح مهرجان الجونة السينمائي مع زوجته التي بدت بصورة أنيقة وفستان جبير باللون البيج اللامع ومقفول من الصدر، ولفتت الأنظار في حفل الافتتاح.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام لجمهوره الشغوف والمحب للسينما، لخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام ووصل المخرجين من المنطقة بأقرانهم الدوليين وتعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

كما يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات جديدة، ويسعى ليكون عاملًا محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي. وتعقد الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019.

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