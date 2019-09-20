بشرى سارة للمستبعدين من دعم التموين بعد فتح باب التظلمات

كشف النائب عمرو الجوهرى ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان عن أن هناك 3 حالات تم التحدث فيها مع وزارة التموين بشأن فتح باب التظلمات على المستبعدين من منظومة بطاقات التموين مرة أخرى، وتحديد الحالات التى تستحق التظلمات بشأنها.





وأشار الجوهرى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا تحدثنا مع وزارة التموين فى الحالة الأولى بشأن فتح باب التظلمات لكل من يقدم مستندات تثبت أن هناك أسرة معينة مكونة من أكثر من فرد يعيشون في أكثر من حجرة ومشتركين فى عداد كهرباء واحد باسم شخص واحد ، وبالتالى فمن حقهم ألا يتم استبعادهم من دعم التموين وأن تعود لها بطاقاتهم التموينية، مؤكدا أن هذه الحالات تنتشر فى المناطق الشعبية والإقليمية .





وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن الحالة الثانية التى تحدثنا فيها مع وزارة التموين بشأن تحديد مسمى السيارات، مشيرا إلى أنه أن وزارة التموين، أكدت أن المواطن الذى يقدم مستندات يثبت استخدام السيارة التى يملكها ضمن خدمات شركة "أوبر" أو "كريم" أو أنه يستخدم هذه السيارة للعمل عليها كمصدر دخل له ستعود له بطاقته التموينية ولن يتم استبعاده من الحصول على دعم التموين.





كما أوضح أن الحالة الثانية التى تحدثنا فيها مع وزارة التموين بشأن الاستبعاد العشوائى، حيث هناك شكاوى تأتى إلينا من الحذف العشوائى لعدد من المواطنين من بطاقة التموين لعدة أسباب تتعلق بأخطاء من جهاز الكمبيوتر إما لعدم وجود بيانات واضحة أو بسبب تسجيلهم بأسماء أخرى او ان هناك شخص مسجل اسمه فى بطاقة الرقم القومى فى محافظة ومتواجد فى محافظة اخرى أو أن هناك شخص يحذف لإمتلاكه سيارة وهو لا يمتلك سيارة أو انه لديه فاتورة تليفون مرتفعة بأسماء أشخاص اخرى أو أن هناك شخصا يتم حذفه لأن مسجل على بطاقة والدته التموينية وهو متزوج لكنه فى الحقيقة غير متزوج.





وقال ان وزارة التموين أخبرتنا بأن سيتم النظر فى هذه التظلمات بسبب الاستبعاد العشوائى والتأكد من هذه الحالات التى تستبعد بكشل نتيجة أخطاء الكمبيوتر، مطالبا الوزارة بألا تأخذ وقت طويل فى الإنتهاء من هذه التظلمات وسرعة الانتهاء منها حتى يستطيع المواطنون ان يحصلون على الدعم التموينى الخاص بهم.





وكانت قد بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أمس الخميس، إعادة فتح باب التظلمات على المستبعدين من منظومة بطاقات التموين مرة أخرى، وذلك في الفترة من 19 سبتمبر إلى نهاية شهر أكتوبر المقبل، وذلك تلبية لأفراد الأسرة المصرية عقد مطالبات بذلك.





وواصل موقع إدارة دعم مصر https://www.tamwin.com.eg تلقي تظلّمات المُستبعدين من منظومة بطاقات التموين ضمن المرحلة الجديدة، بدءا من أمس الخميس، ويمكنكم التعرف على كيفية التظلم على وقف بطاقة التموين من خلال الخطوات الآتية:





طريقة التظلم على الاستبعاد من التموين





وينشر موقع "صدى البلد"، خطوات تقدم المواطنين بتظلم عند حذف بياناتهم من البطاقات التموينية، ويمكن من خلال 5 خطوات تقديم التظلم عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وهي كالآتي:





1-الدخول على موقع إدارة دعم مصر





تستطيع أن تتظلم على قرار الاستبعاد من بطاقات التموين من خلال البدء بالدخول أولا على موقع إدارة دعم مصر عبر هذا الرابط https://www.tamwin.com.eg/.





2- تسجيل دخول برقم بطاقة التموين والرقم القومي





ثاني خطوات التظلم على بطاقات التموين بعد الدخول على موقع إدارة دعم مصر تسجيل رقم البطاقة الشخصية (الرقم القومي).





3- اختيار خيار تقديم تظلم





أما ثالث خطوات التظلم على قرار الاستبعاد من بطاقات التموين بعد تسجيل الرقم القومي على إدارة دعم مصر هو اختيار خيار تقديم تظلم من القائمة.





4- كتابة أسباب وتفاصيل التظلم





بعد اختيار خيار تقديم تظلم من القائمة، عليك سرد المشكلة أو أسباب وتفاصيل تظلم استبعادك من بطاقات التموين.





5- اضغط على كلمة حفظ





آخر خطوة من خطوات التظلم على بطاقات التموين هو الضغط على كلمة حفظ بعد الانتهاء من كتابة أسباب التظلم الخاص بك.





ومن المقرر أن تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية باستبعاد جميع المنذرين الذين تنطبق عليهم شروط اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية للاستبعاد.





وكشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن استثناء أصحاب المعاشات من تطبيق محددات الاستبعاد من التموين الأقل من 4500 جنيه في الشهر.





وأكدت الوزارة أنها مستمرة في استهداف غير المستحقين خلال المرحلة الخامسة خلال شهر سبتمبر الجاري بالإضافة إلى البت في تظلمات التموين المرحلة الرابعة.





ولفت مصدر بالوزارة إلى أنه يجري استهداف غير المستحقين خلال المرحلة الخامسة من خلال 12 محددا للاستهداف من جانب اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية هي:





1- استهلاك الكهرباء للأسرة من 1000 كيلو وات شهريًا.





2- الأسرة التى لديها أكثر من 3 سيارات.





3- الأسرة لديها قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه.





4- الأسرة لديها ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه.





5- الأسرة لديها سيارة فارهة أحدث من 2013.





6- الأسرة لديها حيازة زراعية أكثر من 15 فدانا.





7- الأسرة لديها جمارك صادرات أكثر من 100 ألف جنيه.





8- استهلاك الموبايل للأسرة أكثر من 800 جنيه.





9- الأسرة لديها مصاريف مدارس أكثر من 50 ألف جنيه.





10 – الأسرة لديها مرتب حكومى 12 ألف جنيه فأكثر شهريًا.





11- الأسرة لديها جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه.





12- الأسرة لديها مهنة عليا.





وكشف المصدر، عن قبول جميع تظلمات التموين للمرحلة الرابعة من استبعاد غير المستحقين؛ مؤكدا استمرار صرف مقررات التموين لشهر سبتمبر الجاري لجميع المستفيدين الذين تقدموا بتظلمات التموين للمرحلة الرابعة خلال شهر أغسطس الماضي.





وأكد أن جميع التظلمات التي تقدم بها المستفيدين عبر الموقع الإلكتروني لموقع إدارة دعم مصر تنظر فيها الهيئة العامة للرقابة الإدارية، لافتا إلى أنه سيتم حذف من تنطبق عليه شروط الاستبعاد من المتقدمين بالتظلمات أول أكتوبر المقبل.





وأشار إلى أنه سيتم صرف الدعم الخاص بشهر سبتمبر للمتظلمين لحين تحديد أحقيته فى الدعم من عدمه، لافتا إلى أن إيصال صرف الدعم سيكتب فيه: "جاري دراسة التظلمات".



