نشرة البرلمان| مقترح لزيادة رسوم المدارس الحكومية ورفع راتب المعلم.. وأدوية بديلة لـ قرحة المعدة بعد سحب رانيتيدين

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الخميس 20 سبتمبر.





أشاد النائب مصطفى أبو زيد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان بقرار الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، الذي يتضمن قرارات، بسحب دواء "زانتاك"، ووقف تداول كل الادوية التى تحتوى على المادة الخام "رانيتيدين"، بعد التقارير الدولية التى تحدثت عن شوائب مسرطنة بتلك المادة التى يصنع منها مستحضر "زانتاك".



شملت مستحضرات رانيتيدين.. صحة النواب تحذر من تناول زانتاك لهذا السبب أشاد النائب مصطفى أبو زيد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان بقرار الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، الذي يتضمن قرارات، بسحب دواء "زانتاك"، ووقف تداول كل الادوية التى تحتوى على المادة الخام "رانيتيدين"، بعد التقارير الدولية التى تحدثت عن شوائب مسرطنة بتلك المادة التى يصنع منها مستحضر "زانتاك".



حذر سامي المشد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، المواطنين من تناول جميع مستحضرات الدواء التي تشتمل على المادة الخام "رانيتيدين"، لحين فحصها والتأكد من عدم وجود شوائب مسرطنة بداخل هذه المادة.



مقترح لزيادة رسوم المدارس الحكومية لـ 900 جنيه.. ورفع راتب المعلم لـ 5 آلاف حذر سامي المشد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، المواطنين من تناول جميع مستحضرات الدواء التي تشتمل على المادة الخام "رانيتيدين"، لحين فحصها والتأكد من عدم وجود شوائب مسرطنة بداخل هذه المادة.



أعلنت منى جاب الله عضو لجنة الإدارة المحلية، عن تقديمها مقترحا برغبة بتحسين دخل المعلمين بالمدارس الحكومية، بالإضافة إلى إنشاء هيئة مستقلة للتعليم، إلى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان خلال دور الانعقاد القادم.



استدعاء وزير التنمية المحلية أمام البرلمان..اعرف السبب أعلنت منى جاب الله عضو لجنة الإدارة المحلية، عن تقديمها مقترحا برغبة بتحسين دخل المعلمين بالمدارس الحكومية، بالإضافة إلى إنشاء هيئة مستقلة للتعليم، إلى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان خلال دور الانعقاد القادم.



رحب النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن استبدال التوك توك بسيارة ميني فان، مشيرا إلى أنها فكرة جيدة ولكنها تحتاج إلى آلية للتنفيذ.



مقترح لتركيب كاميرات مراقبة داخل مطابخ المطاعم لهذا السبب رحب النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن استبدال التوك توك بسيارة ميني فان، مشيرا إلى أنها فكرة جيدة ولكنها تحتاج إلى آلية للتنفيذ.



أعلن النائب سمير البطيخي عضو مجلس النواب عن تقدمه باقتراح برغبة لتركيب كاميرات مراقبة بمطابخ المحلات العامة للمأكولات، وذلك في ظل عدم سيطرة الجهات الرقابية على الرقابة المتواصلة على تلك المطاعم.



هل تتأثر أسعار النفط في مصر بعد الهجوم على أرامكو السعودية.. برلمانى يجيب أعلن النائب سمير البطيخي عضو مجلس النواب عن تقدمه باقتراح برغبة لتركيب كاميرات مراقبة بمطابخ المحلات العامة للمأكولات، وذلك في ظل عدم سيطرة الجهات الرقابية على الرقابة المتواصلة على تلك المطاعم.



توقع النائب حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن أسعار النفط فى مصر لن تشهد ارتفاعا بعد الهجوم الذي استهدف معامل "أرامكو" بالسعودية.



وكيل شباب البرلمان: وثيقة القاهرة للمواطنة متفردة وتنقذ العالم من الإرهاب الأسود توقع النائب حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن أسعار النفط فى مصر لن تشهد ارتفاعا بعد الهجوم الذي استهدف معامل "أرامكو" بالسعودية.



وصف الدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بنود "وثيقة القاهرة للمواطنة" الصادرة عن المؤتمر العالمى الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بأنها متفردة وصالحة لكل زمان ومكان وغير مسبوقة، مشيدا بدور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى انتزاع موافقة وفود العالم وبالإجماع على بنود هذه الوثيقة التي تحافظ على الأوطان وتنقذها من ويلات ظاهرة الإرهاب الأسود.



النواب يرد على استبعاد المسافرين من دعم التموين ويحدد الشروط وصف الدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بنود "وثيقة القاهرة للمواطنة" الصادرة عن المؤتمر العالمى الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بأنها متفردة وصالحة لكل زمان ومكان وغير مسبوقة، مشيدا بدور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى انتزاع موافقة وفود العالم وبالإجماع على بنود هذه الوثيقة التي تحافظ على الأوطان وتنقذها من ويلات ظاهرة الإرهاب الأسود.



تستعد وزارة التموين لإطلاق معايير المرحلة الخامسة للاستبعاد من التموين، بعد أن وضعت 12 معيارًا، وتتجه الحكومة لأقرار معايير جديدة تتضمن استبعاد المسافرين بالخارج لأكثر من 6 أشهر من بطاقات التموين، إلى جانب الحصول على معاش 4500 جنيه.