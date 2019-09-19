مقترح لزيادة رسوم المدارس الحكومية لـ 900 جنيه.. ورفع راتب المعلم لـ 5 آلاف

أعلنت منى جاب الله عضو لجنة الإدارة المحلية، عن تقديمها مقترحا برغبة بتحسين دخل المعلمين بالمدارس الحكومية، بالإضافة إلى إنشاء هيئة مستقلة للتعليم، إلى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان خلال دور الانعقاد القادم.



وأضافت "جاب الله" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن دخل المدرس في المدارس الحكومية لا يتناسب مع حجم المسؤولية التي يتحملها في كيفية توصيل المعلومة إلى الطلاب وخروج جيل واعد قادر على رفع اسم مصر إلى السماء، وذلك يجعل منه شخصا غير قادر على توصيل المعلومة للطالب بالشكل المطلوب.



وفي هذا الصدد أوضحت عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن هذا يدفع أولياء الامور للاعتماد على مجاميع التقوية والدروس الخصوصية وغيرها، مؤكدة أن هذا المقترح يتضمن زيادة راتب المعلم لـ 5000 جنيه عن طريق زيادة رسوم المدارس إلى 900 جنيه في السنة يتم تقسيطها إلى 100 جنيه في الشهر حتي يستطيع الجميع أن يدفعوا هذه المصاريف بشكل ميسر، فضلا عن الحصول على مستوى تعليمي عال يتناسب مع تطورات العصر مما يخلق جيلا واعدا ينافس الكفاءات العلمية.



وأكدت النائبة خلال المقترح على ضرورة إنشاء هيئة مستقلة للتعليم بعيدة عن وزارة التربية والتعليم مكونة من عدد من خبراء التعليم المتخصصين في الملف التعليمي لإنشاء مناهج علمية تتناسب مع تطورات العصر.