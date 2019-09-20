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رياضة

وائل القبانى يكشف أفضل مباراة بين الأهلي والزمالك شارك فيها.. فيديو

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 06:15 ص
وائل القبانى
وائل القبانى
محمد رشاد
كشف وائل القبانى لاعب فريق الزمالك السابق أن أفضل مباريات القمة التى خاضها مع الفريق الأبيض ضد المنافس التقليدي الأهلي هو نهائى كأس مصر عام 2007 والتى تمكن فريق النادي الأهلي بالفوز بنتيجة 4 /3 ، قائلا "الناس مش فاكرة مين اللي كسب ومين اللي خسر من حلاوته".

وأوضح وائل القبانى خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة "Time sport" أنه يتمنى نسيان مباراة الأهلى والزمالك من ذاكرته ومن ذاكرة التاريخ أيضًا، عام 2002 التى تمكن الأحمر من الفوز خلالها بنتيجة 6 /1 ، رغم أنه لم يشارك فى اللقاء .

وأشار وائل القبانى إلى أنه يتمنى وجود الروح الرياضية بين لاعبى الفريقين خلال مباراة غدا فى السوبر المحلى التى تجمع الأهلي والزمالك فى السابعة مساء باستاد برج العرب بالإسكندرية وعدم الخروج عن النص خلال أحداث سير اللقاء.

وتتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة إلى استاد برج العرب فى السابعة مساءًا لمتابعة مباراة الأهلي والزمالك فى السوبر المصري لموسم 2017 – 2018 ، وتشهد المباراة تواجد 10 آلاف مشجع بواقع 5 آلاف مشجع للأهلي ومثلهم للزمالك.

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