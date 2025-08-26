سماح أنور توجه رسالة إلى أنغام بعد رحلة علاجها بألمانيا

حرصت الفنانة سماح أنور على توجيه رسالة دعم للنجمة أنغام عقب عودتها إلى القاهرة، بعد فترة علاج قضتها في ألمانيا خضعت خلالها لعمليتين جراحيتين.

ونشرت سماح عبر حسابها على إنستجرام صورة لأنغام برفقة نجليها، وعلّقت عليها بقولها:"أنغام رجعت بالسلامة".



وتعتبر الفنانة أنغام واحدة من أبرز الأصوات الغنائية في العالم العربي، حيث نجحت خلال مسيرتها الطويلة في أن تحجز لنفسها مكانة خاصة لدى ملايين المحبين بفضل صوتها العذب وإحساسها المميز الذي يلامس القلوب، لذلك يحرص جمهورها على متابعة اخبارها والاهتمام بها وبحالتها الصحية باعتبارها من أهم النجمات على الساحة الفنية.