تحرّك دبلوماسي عاجل: القاهرة تطالب بكشف ملابسات احتجاز مواطن مصري بلندن وتحث على الإفراج الفوري

كلف وزير الخارجية والهجرة، السفير بدر عبد العاطي، السفارة المصرية في لندن بسرعة التواصل مع السلطات البريطانية المختصة، لاستجلاء ملابسات القبض على المواطن المصري أحمد عبد القادر مساء أمس، الموافق 25 أغسطس، ومعرفة الأسباب التي أدت إلى احتجازه، مع تقديم كافة أوجه الدعم القنصلي له والعمل على الإفراج الفوري عنه.

يأتي ذلك في خطوة دبلوماسية عاجلة تعكس حرص الدولة المصرية على حماية حقوق مواطنيها في الخارج.

وأكد الوزير عبد العاطي أن وزارة الخارجية تتابع عن كثب مجريات التحقيق مع المواطن المصري، مشددًا على ضرورة الوقوف على تفاصيل الواقعة بشكل شفاف، وضمان احترام حقوقه القانونية والإنسانية.

وزير الخارجية يجري اتصالا مع جوناثان باول

وفي إطار التحركات الرسمية، أجرى الوزير بدر عبد العاطي اتصالًا هاتفيًا مع جوناثان باول، مستشار الأمن القومي البريطاني، وتناول الاتصال تطورات القضية، إلى جانب بحث مجمل العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة، والاتجاه نحو رفعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وخلال الاتصال، أكد وزير الخارجية والهجرة رفض مصر القاطع لاستمرار الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، واستنكر بشدة عرقلة دخول المساعدات الإنسانية، محذرًا من التداعيات الكارثية التي وصلت إلى حد المجاعة في بعض المناطق الفلسطينية.

كما رحّب الوزير بإعلان عدد من الدول الغربية، من بينها المملكة المتحدة، نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، معتبرًا هذه الخطوة تطورًا إيجابيًا نحو تحقيق العدالة ووقف معاناة الشعب الفلسطيني.

وفي ختام التحرك، شدد الوزير عبد العاطي على التزام الدولة المصرية الكامل بحماية حقوق مواطنيها في الخارج، وأن الوزارة لن تدّخر جهدًا في متابعة قضية المواطن أحمد عبد القادر، إلى حين التوصل إلى نتائج واضحة وضمان إطلاق سراحه في أقرب وقت.