من لابورجوازي .. نسرين طافش بفستان ساحر في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.. صور

حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة لها من حفل إفتتاح مهرجان الجونة السينمائى.ظهرت نسرين فى الصور بإطلالة من دار الأزياء العالمية لابورجوازي، مرتدية فستان بيج مرصع بالحبات ذات اللون الفضى اللامع، واتسم بصيحة الكم الواحد أيضا، وكشف التصميم عن قوامها الرشيق.أما من الناحية الجمالية، واعتمدت على تسريحة شعر ناعمة من أنامل المصفف Maher Derke، فيما وضعت مكياجا جذابا ارتكز على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.