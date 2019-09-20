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فن

رانيا يوسف بإطلالة جريئة في الجونة السينمائي.. والجمهور: نسيتي إيه المرة دي

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 12:35 ص
رانيا يوسف
رانيا يوسف
منار نور
نشرت الفنانة رانيا يوسف مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

ظهرت الفنانة رانيا يوسف، بإطلالة جريئة مرتدية فستانا مكشوفا من الأمام ذا فتحة ساق تكشف عن ساقها بالكامل، ولكن تميز الفستان بالأناقة ولونه الهادئ "الأوكسديه".

وجاءت تعليقات الجمهور كالتالى : _
مش كده يارانيا " _ " جرئ اووووى الفستان " _ " نسيت ايه المره دى "

يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائي مصري وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري

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