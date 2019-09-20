ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

رغم تخطيهم الخمسين.. نجمات خطفن الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الجونة

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 06:01 ص
رغم تخطيهم الخمسين..نجمات
رغم تخطيهم الخمسين..نجمات خطفن الأنظار فى حفل افتتاح مهرجان
هاجر هانئ
شهد مساء أمس الخميس حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة والذي يستمر حتى يوم 27 من شهر الجاري، تألق عدد من النجمات اللاتى تخطى عمرهن الخمسين حيث لفتن الأنظار حول جمالهن وإطلالتهن اللاتى ظهرن بها في حفل الافتتاح.

ومن أبرز هؤلاء النجمات اللاتى تألقن فى الحفل هى الفنانة يسرا التى ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة و مزين بالترتر اللامع، فيما تألقت الفنانة ليلى علوى بفستان أسود محتشم مرصع بالترتر اللامع أيضا.

وتألقت أيضا كلا من الفنانة صفية العمرى و مها أبو عوف شيرين رضا و إلهام شاهين، كما تزينت كلا من هؤلاء النجمات بباقة متنوعة وراقية من المجوهرات الفخامة.
رغم تخطيهم الخمسين.. نجمات خطفن الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الجونة
رغم تخطيهم الخمسين.. نجمات خطفن الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الجونة
رغم تخطيهم الخمسين.. نجمات خطفن الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الجونة
رغم تخطيهم الخمسين.. نجمات خطفن الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الجونة
رغم تخطيهم الخمسين.. نجمات خطفن الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الجونة
رغم تخطيهم الخمسين.. نجمات خطفن الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الجونة
رغم تخطيهم الخمسين.. نجمات خطفن الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الجونة
رغم تخطيهم الخمسين.. نجمات خطفن الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الجونة
رغم تخطيهم الخمسين.. نجمات خطفن الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الجونة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟

صيحة الريش.. اختيار النجمات فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى

ترشيحاتنا

الإفتاء: 7 أمور تساعدك في التخلص من العادة السرية.. فيديو

قمر الجونة.. رايا أبي راشد تخطف الأضواء بإطلالة عروس البحر في المهرجان

بفستان مكشوف الساق .. مي عمر بإطلالة جريئة من مهرجان الجونة

حظك اليوم الجمعة 20 - 9 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

ناقد رياضي يكشف تفاصيل الإطاحة بـ إيهاب جلال قبل ساعات من توليه المنتخب

من غير ظهر وجريء.. محمد فراج يستعرض فستان حبيبته بـ مهرجان الجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم تخطيهم الخمسين.. نجمات خطفن الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الجونة

إيمى سمير غانم تظهر في مهرجان الجونة بإطلالة مشابهة لـ أنغام ..صور

بالدولار واليورو .. تكلفة باهظة لإطلالة أحلام الأخيرة .. صور