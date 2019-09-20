رغم تخطيهم الخمسين.. نجمات خطفن الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الجونة

شهد مساء أمس الخميس حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة والذي يستمر حتى يوم 27 من شهر الجاري، تألق عدد من النجمات اللاتى تخطى عمرهن الخمسين حيث لفتن الأنظار حول جمالهن وإطلالتهن اللاتى ظهرن بها في حفل الافتتاح.



ومن أبرز هؤلاء النجمات اللاتى تألقن فى الحفل هى الفنانة يسرا التى ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة و مزين بالترتر اللامع، فيما تألقت الفنانة ليلى علوى بفستان أسود محتشم مرصع بالترتر اللامع أيضا.



وتألقت أيضا كلا من الفنانة صفية العمرى و مها أبو عوف شيرين رضا و إلهام شاهين، كما تزينت كلا من هؤلاء النجمات بباقة متنوعة وراقية من المجوهرات الفخامة.