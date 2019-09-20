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فن

تعرف على سبب عدم تواجد نبيل الحلفاوي في مهرجان الجونة السينمائي

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 04:31 ص
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
مصطفى كرم
رد الفنان نبيل الحلفاوي على سؤال أحد متابعيه عن عدم حضوره مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

وجاء سؤال أحد متابعيه عبر تويتر قائلا "‏‎ليه يا قبطان حضرتك مش موجود فى مهرجان الجونة"، ليرد الفنان نبيل الحلفاوي قائلا "‏مش مهرجان الجونة بالذات.. أنا منذ سنوات بعتذر شاكرا عن أي تجمع فيه عدد كبير".

يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائي مصري عربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.

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