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فن

بفستان قصير غادة عادل ترقص مع إنجي علي بعد حفل افتتاح مهرجان الجونة.. فيديو

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 06:05 ص
غادة عادل
غادة عادل
مصطفى كرم
شاركت الاعلامية انجي علي جمهورها بفيديو جديد لها عبر موقع الصور والفيديوهات إنستجرام مع الفنان غادة عادل بمدينة الجونة.

وظهرت غادة عادل بالفيديو مع انجي علي بإطلالة جديدة بفستان احمر مكشوف الأكتاف قصير وقاما بتبادل الرقص سويا داخل فندق إقامتهم بمهرجان الجونة.

يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائي مصري وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.

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